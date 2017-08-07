  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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İsrail'in Filistinlilere yönelik gözaltıları sürüyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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İsrailin Filistinlilere yönelik gözaltıları sürüyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Batı Şeria'da yer alan Kefr Haris, Deyr Kaddis beldeleri ile Tuku beldesinin Tefuh ve Sair bölgelerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da Beytüllahim kentindeki Ayide Mülteci Kampı'na düzenlenen operasyon kapsamında 18 yaş altı 3 çocuğun "İsrail güçlerine taş attıkları gerekçesiyle" gözaltına alındığı kaydedildi.

Çocukların, her birinin ailesi tarafından 700 dolar kefalet ödenmesinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Etiketler: israil, filistin
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