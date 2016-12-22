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İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetleri BM'de oylanacak

İsrail'in, Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısı oylanacak...

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İsrailin Filistindeki yasa dışı yerleşim faaliyetleri BMde oylanacak
İsrail'in Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak.
 
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine son vermesi istenen karar tasarısı bugün yerel saatle 15.00'te (TSİ 23.00) BMGK'da oylamaya sunulacak.
 
Konseyde oylanacak taslak metinde, "İsrail'in, yerleşim birimlerinin hiçbir yasal bir geçerlilik taşımadığı, uluslararası hukuku alenen ihlal ettiği, iki devletli çözüme ve adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının önünde büyük bir engel teşkil ettiği" belirtildi.
 
Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ancak yasa dışı yerleşim birimlerini de eleştiren ABD'nin, Başkan Barack Obama'nın görev süresinin sonuna doğru nasıl bir adım atacağı ise merak ediliyor. AA
Etiketler: israil, filistin, doğu kudüs filistin toprakları, BM
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