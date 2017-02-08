İsrail'in esir takası teklif ettiği iddiası

Katar merkezli El-Cezire televizyon kanalının Kassam Tugayları içinden ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayandırdığı habere göre İsrail, aracılar vasıtasıyla yeni bir esir takası teklif etti. Esir takası konusunda İsrail'in sunduğu formülün, Kassam'ın en alt düzeydeki taleplerini dahi karşılamadığı belirtildi.

"The Times of Israel" adlı internet gazetesi de pazartesi günü yayımladığı haberle İsrail'in esir takası teklif ettiği iddiasını gündeme getirmişti. İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, Binyamin Netanyahu hükümetinin uluslararası aracılar vasıtasıyla bu yönde bir teklif ilettiği kaydedilmişti.

Kassam Tugayları geçen yıl nisan ayında elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu olduğu belirtiliyor.