  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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İsrail'in DEAŞ'tan petrol aldığı öne sürüldü

İsrail meclisindeki (Knesset) Birleşik Arap Listesinden milletvekili Ayda Tuma Süleyman, İsrail'in terör örgütü DEAŞ'tan petrol satın aldığını ileri sürdü.

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İsrailin DEAŞtan petrol aldığı öne sürüldü

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, Birleşik Arap Listesinden milletvekili Ayda Tuma Süleyman, pazartesi günkü Knesset oturumunda İsrail'in DEAŞ'la iş birliği yaptığını ve örgütten petrol satın aldığını söyledi.

Sözlerinin dayanağının Birleşmiş Milletler (BM) raporları olduğunu ifade eden Süleyman, İsrail'in Suriye'de radikal gruplarla iş birliği yaptığının BM tarafından belgelendiğini dile getirdi.

Ayda Tuma Süleyman, DEAŞ'tan petrol alan müşteri listesi belgeleri ortaya çıktıktan sonra bu bağlantıların iyice güçlendiğini, İsrail'in de bu işi yaptığını aktardı.

Yediot Ahronot, İsrail'in Suriye'deki hedeflere saldırısını eleştiren Arap milletvekillerinin maruz kaldıkları "İran'ı destekleme" suçlamasına cevap verirken Süleyman'ın söz konusu cümleyi sarf ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: petrol ticareti, israil, DEAŞ
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