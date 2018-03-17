İsrail'in Batı Şeria'yı işgal projesinin ilk adımı atıldı

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Ariel Yahudi yerleşim birimini İsrail'e bağlayacak olan ve 2025 yılında tamamlanması beklenen tren hattı projesini geçen perşembe günü onayladı.

Walla haber sitesine göre Katz, 1,1 milyar dolara mal olması planlanan söz konusu proje ile yollardaki trafik yoğunluğunun azalacağını söyledi.

Bakanlıktan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Bakan Katz, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail'e bağlayacak projenin ilk etabı sayılan bakanlığın bu adımının, aşırı sağcı İsrail hükümeti çevrelerinden, Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin seslerin yükseldiği bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Filistin hükümetinden açıklama

Filistin hükümetinden bakanlık onayını, "İsrail'in Batı Şeria'nın ilhak projesinin ilk adımı ve Filistin devletinin kurulmasının engellenmesi" diyerek uyardı.

"Çalmak ve talan etmek"

Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, "Bu, işgal hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'tan aldığı cesaretle topraklarımızı çalmak ve talan etmek için işgal altındaki topraklarımızda uygulamayı planladığı projenin bir adımıdır." dedi.

"Filistin'in parçalanmasını hedefliyor"

Mahmud, bu adımın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin engellenmesi çabası olduğunu söyledi.

"İsrail'in Batı Şeria'daki egemenliği olarak ifade edilen durum, hiç şüphesiz 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen, bağımsız Filistin devletimizin geleceğinin yok edilmesi ve ülkemizin parçalanmasını hedefliyor."

1 Ocak'ta onaylanmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını 1 Ocak 2018'de onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Talmudik Batı Şeria) kurtuluşunun 50. yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." denilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç ayrı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

Kaynak: AA