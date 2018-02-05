İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini "meşrulaştırma" çabası

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, hükümetin haftalık toplantısında, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti çevresindeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimini "meşrulaştıran" tasarı için oylama yapıldı.

Tasarının oy birliğiyle kabul edildiği ve 50 Yahudi aile barındıran Havat Gilad'ın İsrail'e göre, "meşru bir yerleşim birimine" dönüştüğü belirtildi.

Batı Şeria'daki yerleşim birimleri bazen şahıslar tarafından inşa edilirken, bazıları da hükümet kararıyla kurularak yasalara göre "meşru" kabul ediliyor. Buralarda daha çok işgal altındaki Batı Şeria'nın da İsrail topraklarına katılmasını isteyen radikal Yahudiler yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre "yasa dışı"

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: AA