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Buradasınız : » » İsrail'in Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesi devam ediyor

İsrail'in Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesi devam ediyor

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da cuma namazı sonrası düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalede bulundu.

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Filistinlilerin Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek amacıyla Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesi girişinde eş zamanlı düzenlenen gösterileri dağıtmak isteyen İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyun yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Müdahale sırasında yaralanan olmadı. 

Filistinliler, Nablus'un Beyta beldesiyle birlikte Kefr Kaddum, El-Halil kentindeki Bab ez-Zaviye, Naalayn, Bel'in, Nebi Salih ve çeşitli beldelerde de benzer gösteriler düzenledi. 

42 Filistinli şehit oldu 

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 42 Filistinli şehit oldu, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA  

Etiketler: müdahale, israil, filistin, Batı Şeria
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