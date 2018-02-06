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Buradasınız : » » İsrail'in Batı Şeria'da zulmü devam ediyor

İsrail'in Batı Şeria'da zulmü devam ediyor

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da uzun süredir arandığı belirtilen bir Filistinliyi şehit etti.

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İsrailin Batı Şeriada zulmü devam ediyor

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ahmed Cerrar isimli Filistinlinin Cenin yakınlarında bir köyde saklandığı yerden kaçmaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü ifade etti. Adraee, Cerrar'ın bir aydan bu yana arandığını belirtti.

İsrail, yaklaşık bir ay önce Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden Cerrar'ın sorumlu olduğunu iddia ediyor.

İsrail askerleri, bir süredir Cerrar'ı aradıkları gerekçesiyle Cenin kentindeki evlere sık sık baskın yapıyordu. Askerler, geçen ay Cenin'e düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti. 

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, filistin
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