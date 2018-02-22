İsrail'in Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinli şehit oldu

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli Yasin es-Seradih (33), Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kentindeki evinde gözaltına alınmasından saatler sonra şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin Seradih'in gözaltına alınmasından saatler sonra ailesine çocuklarının hayatını kaybettiğini bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Seradih'in ailesinin, Filistin Esirler Cemiyeti'ne, çocuklarının hiç bir rahatsızlığının bulunmadığını ve gözaltına alındığı sırada darp edildiğini ilettiği kaydedildi. İsrail yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA