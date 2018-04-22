İsrail'in baskıları devam ediyor: 19 Filistinli gözaltında

Batı Şeria ve Ramallah bölgelerinde İsrail askerlerinin düzenlediği operasyonlarda, aralarında "Hamas ile bağlantılı" olduğu iddia edilen 15 kişinin de bulunduğu 19 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, "tahrik edici" yayınların basımının yapıldığı ileri sürülen bir matbaa da kapatıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 62'si kadın, 6'sı milletvekili, 500'ü idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu var.

Kaynak: AA