  • 25 ARALIK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.811
    EURO 4.527
  • BIST 111620.61
    ALTIN 156.148
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı

İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı

Yunanistan’da anarşist Ruvikonas grubu, İsrail’in Atina Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı düzenledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailin Atina Büyükelçiliğine boyalı saldırı

Psihiko semtinde İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye sabaha karşı gelen motosikletli yaklaşık 10 kişilik grup, elçilik binasının duvarlarına içinde boya bulunan çok sayıda şişe fırlattı.

"Filistin halkının yanındayız"

Olayın ardından grup tarafından "Ruvikonas" imzasıyla sosyal medyada yayımlanan bildiride, saldırının Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirildiği belirtilerek, “Onlarca yıldır çeşitli baskıların kurbanı olan bir halkın yanındayız. Aslında bu, onlarca yıllık geçmişi bulunan düşük düzeyde etnik temizliktir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunanistan, israil, atina
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER