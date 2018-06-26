İsrail'in alıkoyduğu Ebru Özkan'dan 16 gündür haber alınamıyor

Ziyaret için Kudüs'e giden Türk vatandaşı Ebru Özkan, Türkiye'ye geri dönmek için bulunduğu Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail polisi tarafından alıkonuldu.

Ebru Özkan daha sonra Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde askeri mahkemeye çıkarıldı.

Hiçbir kanıt ve belge olmaksızın gözaltına alınan Özkan'ın geçen hafta 7 gün uzatılan gözaltı süresi, dün 1 hafta daha uzatıldı.

Keyfi olarak gözaltında tutulan Özkan'dan 16 gündür herhangi bir haber alınamıyor. Özkan'ın ailesi endişeli.

Avukatıyla bile görüştürülmedi

Ebru Özkan'ın tamamen yasal yollarla, 38 kişilik bir kafileyle Kudüs'e gittiğini söyleyen kız kardeşi Elif Özkan, İsrail polisinin ablasına İngilizce bilip bilmediğini sorduğunu, ablasının "Hayır" cevabını vermesi üzerine "Bizimle gel" diyerek Ebru Özkan'ı gözaltına aldığını anlattı.

Polisler, grubun bir kısmını böylece alıkoyarken, diğer grubu ise "onları bir sonraki uçakla göndereceğiz" diyerek yollamış.

Elif Özkan, ablasının arkadaşlarından daha sonra döneceğini öğrendiklerini fakat o zamandan beri kendisinden herhangi bir haber alamadıklarını söyledi.

"İsrail güvenliğini tehdit etme ve terör örgütüyle bağlantı" iddiasıyla tutulan Özkan ile avukatı dahi görüşemedi.

Ebru Özkan'ın kız kardeşi, ablasının yanında götürdüğü çikolataları çocuklara dağıtmasının mı tehdit olduğunu sordu.

Ebru Özkan'ın gözü yaşlı ailesi yardım bekliyor.

27 yaşındaki Ebru Özkan, Kadir Gecesi Kudüs'te olmak istemiş ve arkadaşlarıyla birlikte 3 günlük gezi turuna katılmıştı.

Özkan 11 Haziran'da, Türkiye dönüşünde İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Askeri mahkemede yargılanan Özkan'ın gözaltı süresi 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: TRT Haber