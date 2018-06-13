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İsrail'in alıkoyduğu Ebru Özkan askeri mahkemeye çıkarıldı

İsrail polisi tarafından Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında gözaltına alınan 27 yaşındaki Türk Vatandaşı Ebru Özkan bugün askeri mahkemeye çıkarıldı.

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İsrailin alıkoyduğu Ebru Özkan askeri mahkemeye çıkarıldı

Özkan’ın Avukatı Ömer Hamayase yaptığı açıklamada, müvekkilinin bugün Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde bulunan askeri mahkemede, “İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi” suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığını söyledi.

Hamayse, askeri savcının 15 günlük gözaltı talebine itiraz ederek müvekkilinin serbest bırakılmasını istediklerini ancak mahkemenin gözaltı süresini 24 saat uzattığını söyledi.

Özkan yarın tekrar askeri mahkemeye çıkarılacak.

 


 

Türk Vatandaşı Özkan, 8 Haziran’da Kudüs'e yaptığı ziyaret programı sonunda, 11 Haziran’da İstanbul'a dönüş öncesi Tel Aviv havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Konuya ilişkin Tel-Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği de devreye girdi. İsrailli makamlardan konuya dair açıklama ve Ebru Özkan’la görüşme talep edildiği bildirildi.

İsrail’in ilk vukuatı değil

Benzer bir vaka, Ocak ayında da yaşanmıştı. Türk akademisyen Cemil Tekeli, gözaltına alınmış yaklaşık 1 ay alıkonulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: israil, Ebru Özkan, Ben Gurion
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