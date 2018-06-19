İsrail’in ağzından yaraladığı genç Gazze’den çıkmayı bekliyor

Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde geçen cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombasının ağzına isabet ettiği 24 yaşındaki Heysem Ebu Seble'nin tedavi için tek umudu, Gazze'den çıkabilmek.

Çenesinin bir kısmı kırılan, dişlerinin tamamı dökülen, burnundan nefes alamayan ve konuşma güçlüğü çeken Ebu Seble'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Heysem'in halası Teheni Ebu Seble, yeğenine şu ana kadar sadece bir ameliyat yapılabildiğini ve yüzünden 8 santimetrelik gaz kapsülü ile 5 santimetrelik bir kapsül parçasının çıkarıldığını söyledi.

"Heysem'in o an hissettiği acıyı tahayyül edebilmemiz mümkün değil"

Yüzünün şakak kısmı ile çenesindeki kırıklar ve dişlerinin olmaması nedeniyle yeğeninin şu anda net bir şekilde konuşamadığını söyleyen Teheni, "Heysem'in eski haline dönebilmesi için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Ancak ne yazık ki Gazze'deki imkanlar bu tür cerrahi müdahaleler için elverişli değil. Heysem'in, Gazze dışında bir ülkede tedavi olması lazım. Bunun için de seyahat izni verilmesi gerekiyor" dedi.

Tedavi için Gazze'den çıkması şart

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da Filistinli gencin, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde bulunmayan daha üst düzey tedavi ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek "Heysem'in çene, şakak ve dişleri için özel cerrahi müdahaleler gerekiyor. Bunun için de acilen bölgeden çıkması lazım" dedi.

Kudra ayrıca Heysem Ebu Selbe'nin eski konuşma yetisine kavuşabilmesi için bir dizi özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu belirtti.

İsrail'in göz yaşartıcı gaz "silahı"

İsrail askerlerinin, 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl gösterilerde yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığına belirten Kudra, ancak bu sefer kullanılan gaz bombalarının neden olduğu etkilerin sağlık personeli tarafından bilinenlerden çok daha farklı olduğunu söyledi.

Kudra, bu bombalarda kullanılan gazın neden olduğu etkilerin ciddiyeti göz önüne alındığında İsrail ordusunun söz konusu bombaların bileşiminde 3 tür gaz kullandığını söyleyerek, bu gazların, uluslararası yasaklanmış silah kapsamında olduğunu belirtti.

Kaynak: AA