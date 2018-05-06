İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yine kan döküldü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı için 30 Mart Cuma gününden bu yana Büyük Dönüş Yürüyüşü'ndeler.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler yapıyorlar. İsrail'in toprak gasbına direnen silahsız Filistinliler, çoğu zaman İsrail kurşunlarına hedef oluyor.

2 Filistinli daha hayatını kaybetti

Gazze'de Han Yunus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte Beha Abdurrahman Kadih ve Muhammed Halid Ebu Rayde isimli 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler yapıyor.

Gerçek mermilerle vurdular

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail güçleri, gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50 Filistinliyi öldürdü, 7 bin 945 kişiyi de yaraladı.

Kaynak: AA, TRT Haber