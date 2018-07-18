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İsrail'in 3 mil sınırı avlanmayı olumsuz etkiliyor

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, İsrail'in 3 mille sınırladığı yeni avlanma mesafesinde neredeyse hiç balık olmadığını açıkladı.

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İsrailin 3 mil sınırı avlanmayı olumsuz etkiliyor

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, İsrail'in Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 3 mile indirme kararını "haksız ve insanlık dışı" olarak değerlendirdi.

Uluslararası kuruluşlara "baskı yapın" çağrısı

Bu kararın, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'deki balıkçıların durumunu daha da kötüye götüreceğini belirten Ayyaş, balıkçıların daha önce avlanma mesafesinin 6 mile indirilmesinden dolayı sorunlar yaşadığını, şu an izin verilen 3 milin ise kumluk alana denk geldiğini ve neredeyse tamamen balıktan yoksun olduğunu söyledi.

Ayyaş, uluslararası kuruluşlara, Filistinli balıkçılara 9 mil ötesinde avlanmalarına izin vermesi için acilen İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Gazze'de 50 bin kişinin geçimini balıkçılar sağlıyor

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

Sendika Başkanı Ayyaş, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararının kendilerine tebliğ edildiğini söylemişti. 

Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

İsrail yönetimi, 3 Nisan 2016'da Gazzeli balıkçıların avlanma menzilinin 6 milden 9 mile yükseltilmesine izin vermiş ancak aynı yılın haziran ayında tekrar 6 mile çekmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, avlanma
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