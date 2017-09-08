  • 09 EYLÜL 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İsrail'e çok sert Arakan tepkisi

İsrail'e çok sert Arakan tepkisi

Knesset'teki Arap milletvekilleri, İsrail'in Myanmar ordusuna silah sağlayarak Arakan'daki Müslümanlara uygulanan şiddette pay sahibi olmasını kınadı.

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İsraile çok sert Arakan tepkisi

İsrail parlamentosu Knesset'teki Arap milletvekilleri, Myanmar ordusu ve ona bağlı çetelerin Arakan eyaletindeki Rohingya Müslümanlarını hedef alan saldırılarında oynadığı rolden dolayı İsrail'e tepki gösterdi.

Knesset'te 13 sandalye ile temsil edilen "Ortak Arap Listesi"nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Myanmar ordusuna silah sağlayarak Rohingya Müslümanlarına uygulanan şiddette pay sahibi olması" kınandı.

Açıklamada ayrıca, Myanmar ordusunun Arakan'daki Müslümanlara yönelik saldırıları "etnik temizlik" şeklinde nitelendirildi.

İsrail'deki "Haaretz" gazetesi yazarlarından John Brown önceki gün yayımlanan makalesinde "İsrail'in tüm şiddet ve hak ihlallerine rağmen Myanmar hükümetine silah satmaya devam ettiğini" yazmıştı.

Myanmar ordusunun, "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşların bölgeye girişine izin vermemesi nedeniyle ölü sayısı tam olarak saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.

Etiketler: israil, Netanyahu, Arap milletvekilleri, myanmar
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