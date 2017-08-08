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Buradasınız : » » İsrail’e ait askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail’e ait askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin, Necef Çölü’ndeki Ramon Hava Üssü'nde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

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İsraile ait askeri helikopter düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir helikopterin, Necef Çölü’ndeki Ramon Hava Üssü'nde eğitim uçuşu yaptığı sırada düştüğü bildirildi.

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Necef Çölü’ndeki Ramon Hava Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterin binbaşı rütbesindeki pilotu hayatını kaybetti, yanındaki bir teğmen ise ağır yaralandı.

Helikopterin düşmesinin ardından hava üssündeki tüm askeri uçuşlar durduruldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan İsrail ordusundan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler: israil, askeri helikopter, askeri uçuşlar
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