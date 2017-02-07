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İsrail'den yasa dışı yerleşime onay

İsrail parlamentosu, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısını onayladı.

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İsrailden yasa dışı yerleşime onay

İsrail parlamentosu Knesset, Batı Şeria'da yasa dışı olarak inşa edilmiş binlerce Yahudi yerleşimin yasallaştırılmasını öngören yasa tasarısını oyladı.

İsrail'in, Filistin topraklarına el koymasını kanun dışı olmaktan çıkaran tasarı, 52'ye karşı 60 oyla kabul edildi. İngiltere'de temaslarda bulunan Başbakan Netanyahu dahil 8 vekil, oylamaya katılmadı.

Uluslararası hukuka göre yasa dışı

Söz konusu yasa ile Batı Şeria'da yıllar içinde inşa edilen binlerce Yahudi yerleşim birimi, İsrail nezdinde, yasallaşmış oldu. Uluslararası hukuka göre ise bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor.   TRT Haber

Etiketler: yasa dışı yerleşim, yahudi yerleşim birimleri, israil, filistin toprakları
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