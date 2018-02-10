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İsrail'den yardımların Gazze'ye girişine izin

İsrail yönetiminin, uluslararası kuruluşların Gazze'ye göndereceği insani yardımların bölgeye girişine izin vereceği bildirildi.

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İsrailden yardımların Gazzeye girişine izin

Kanal 10 televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve İsrail Ordusu Güney Komutanlığı Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir düzenledikleri toplantıda uluslararası yardımların Gazze'ye girmesinin onaylanmasına karar verdi.

Toplantıda Gazze'de insani ve güvenlik alanındaki durumların değerlendirildiği ve bölgede insani krizin daha fazla kötüye gitmesinin engellenmesi için bölgeye yapılacak yardımların "belirlenen güvenlik kısıtlamaları gereğince ve uluslararası gözetim altında" bölgeye girişine izin verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Haberde, söz konusu kararla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze
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