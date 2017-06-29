  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.504
    EURO 4.002
  • BIST 100617.69
    ALTIN 141.046
Buradasınız : » » İsrail'den Suriye'ye saldırı

İsrail'den Suriye'ye saldırı

İsrail ordusunun, Suriye'den atıldığı ileri sürülen rokete karşılık bu ülkeye saldırıda bulunduğu bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailden Suriyeye saldırı

İsrail ordusunun, Suriye'den atıldığı ileri sürülen rokete karşılık bu ülkeye saldırıda bulunduğu bildirildi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından ateşlenen bir roketin Golan Tepeleri'ne düştüğü iddia edildi.

Herhangi bir can kaybı yaşanmayan olayın ardından İsrail ordusu tarafından da rejim güçlerine ait havan toplarına yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, saldırının türüne ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Netanyahu'nun, Golan Tepeleri'ndeki Katsrin Yahudi yerleşim biriminde konuşma yaptığı sırada Suriye'den roket atıldığı iddiasında bulunuldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Netanyahu, Suriye topraklarından İsrail'e ateş açılmasına müsaade etmeyeceklerini kaydederek, "Konuşma yaptığım sırada Suriye'den ateşlenen bir roket topraklarımıza düştü ve ordumuz da gerekli karşılığı verdi. Bize saldıranlara saldırırız. İşte politikamız budur ve bunun üzerine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Suriye makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı. AA

Etiketler: israil, suriye, roket, golan tepeleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER