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İsrail'den Suriye'ye saldırı

İsrail ordusu, Suriye'den atıldığı ileri sürülen iki rokete karşılık bu ülkeye saldırı düzenledi.

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İsrailden Suriyeye saldırı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan iki havan mermisinin Golan Tepesi'ne düştüğü ancak ölen ya da yaralanan olmadığı, İsrail ordusunun da roketlerin geldiği Suriye tarafındaki mevzileri vurarak karşılık verdiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında Suriye'ye düzenlenen saldırının niteliğine dair bilgi verilmezken, İsrail basını bunun top atışı şeklinde olduğunu yazdı.

İsrail ordusu geçen ay da Suriye'de bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Suriye ordusu da yaptığı açıklamada, bir İsrail uçağını düşürdüklerini, bir diğerini de vurduklarını iddia etmişti. İsrail ordusu ise bu açıklamayı yalanlayarak, İsrail'e ait hiç bir savaş uçağının zarar görmediğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun açıklamasında Suriye'nin uçaksavarlarla karşılık verdiği bilgisi yer alırken, Suriye tarafından atılan roketlerin, İsrail hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı.

Etiketler: israil, suriye, israilden suriyeye saldırı
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