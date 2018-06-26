İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

İsrail'e ait 2 füzenin Şam'daki uluslararası havalimanı çevresine düştüğü belirtildi.

Şam'ın güneyinde yer alan Dera'da, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemleri, saldırıyı düzenleyen uçağa karşılık vermek için bir füze fırlattı ancak İsrail ordusu rejimin füzesini Dera ili semalarında etkisiz hale getirdi.

Bunun üzerine rejim bir deneme daha yaptı. Bu kez de İsrail savaş uçakları, füzenin kalktığı platformu hedef aldı.

Saldırı sonrası İsrail uçakları, ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra semalarında uzun süre uçuşlar yaptı.

İsrail makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail, son 3 ayda Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam illeri içerisindeki rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA