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Buradasınız : » » İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı

İsrail'den Şeyh Salah'a yurt dışı yasağı

İsrail, yarın serbest bırakılması beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a yurt dışı yasağı getirdi.

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İsrailden Şeyh Salaha yurt dışı yasağı

İsrail'in yarın serbest bırakılması beklenen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'a yurt dışı yasağı getirdiği bildirildi.

Şeyh Salah'ın avukatı Ömer Hamayisi, yaptığı açıklamada, "İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri tarafından imzalanan, Şeyh Salah'ın yarın serbest bırakıldıktan sonra yurt dışına çıkışının yasaklandığını içeren karar tarafımıza iletildi." dedi.

Bunun kendileri için yeni bir durum olmadığına, 2015'ten bu yana benzer kararların alındığına dikkati çeken Hamayisi, "Bu karar da Şeyh Salah'ın yarın serbest bırakılacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail polisinin geçen perşembe günü, "yasa dışı platform ve derneklere üye olduğu" ve "şiddete teşvik eden açıklamalar yaptığı" iddiasıyla Salah hakkında yeni bir soruşturma dosyası oluşturarak savcılığa gönderdiği bildirilmişti. Avukat Hamayisi, bu gelişme üzerine, "Suç dosyasının savcılık tarafından kabul edilmesi halinde 17 Ocak'ta serbest bırakılacağı açıklanan Şeyh Salah, serbest kalamayacaktır." demişti.

İsrail hapishaneler yönetiminin açıkladığı karara göre, Şeyh Salah'ın 17 Ocak'ta serbest bırakılması bekleniyor. AA

Etiketler: israil, şeyh raid salah
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