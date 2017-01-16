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Buradasınız : » » İsrail'den MOSSAD ajanlarına koruma

İsrail'den MOSSAD ajanlarına koruma

İsrail hükümetin istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa edenler hakkında 7 yıl ila müebbet hapis cezası öngören bir düzenleme hazırladığı belirtildi.

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İsrailden MOSSAD ajanlarına koruma

İsrail hükümetinin, istihbarat servisi MOSSAD ajanlarının kimliklerinin açığa çıkmasını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırladığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinin önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak haftalık toplantısında MOSSAD ajanlarıyla ilgili bilgi toplayan ve bu bilgileri ifşa edenleri cezalandıracak düzenlemeyi onaylaması bekleniyor.

İç Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanacak

Gazetenin haberinde, MOSSAD ajanlarının kimliklerini veya bu ajanlara ilişkin bilgileri ifşa edenlerin 7 yıl ila müebbet hapis cezasıyla yargılanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Düzenlemenin Bakanlar Kurulunun ardından, İsrail parlamentosu Knesset'teki İç Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanacağı belirtildi.

İsrail ve çeşitli Batılı ülkeler tarafından yayımlanan raporlarda, 1949'da kurulan İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın dünyanın farklı noktalarında birçok suikastta parmağı olduğu kaydediliyor.

Etiketler: israil, MOSSAD, mossad ajanları
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