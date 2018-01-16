İsrail'den Mescid-i Aksa’daki "restorasyon çalışmalarına" engel

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Mescid-i Aksa İmar Bürosu’na, Kubbetu’s Sahra ve Kıble Mescidi olmak üzere Mescid-i Aksa’nın herhangi bir alanında restorasyon çalışmasının “yasak olduğu” yönündeki kararı tebliğ ettiğini belirtti.

İsrail polisinin mozaik çalışmaları ve ahşap tavan çalışmalarını da yasakladığını belirten Dibs, yasak kararına rağmen herhangi bir işçinin Mescid-i Aksa’da restorasyona kalkışması durumunda polisin, "İmar Bürosu Müdür Yardımcısı Mühendis Taha Uveyde’yi gözaltına alınacağını" da kendilerine ilettiğini aktardı. İsrail polisinden konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden dün yapılan açıklamada da Mescid-i Aksa'da geçen Temmuz ayında yaşanan olaylar sırasında oluşan arıza nedeniyle yakın zamanda ışıkları tamamen sönen Harem-i Şerif'in sembolü konumundaki Kubbetu's Sahra'nın İsrail makamlarının engellemeleri nedeniyle karanlıkta kaldığı belirtilmişti.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA