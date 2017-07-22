İsrail'den Mescid-i Aksa kapısındaki Müslümanlara saldırı

Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinlilere İsrail tarafından müdahale edildi.

İsrail polisinin Esbat kapısında toplanan cemaati göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla dağıtmaya çalışması neticesinde bazı kişiler yaralandı. Bölgeden uzaklaşmak zorunda kalan cemaat bu sırada tekbirler getirdi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir beldesinde bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinin Aksa'nın bitişiğindeki Babul Hıtta Mahallesi'nde bulunan sivil toplum kuruluşu Burc El-Kalak cemiyetinin ofisine baskın düzenlediğini, polis ile ofistekiler arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Polisin ofiste çalışan Mutasım er-Recbi'yi gözaltına aldığı ve kuruma Kudüs'ün Arap kültür başkenti olmasıyla ilgili herhangi bir etkinliğe yasak olduğuna dair tebligatta bulunduğu ifade edildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. AA