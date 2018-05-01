İsrail'den küresel imajını "düzeltme" çabaları

Etiyopyalı yetkililer bugün başkent Addis Ababa’da İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’i karşılamaya hazırlanırken, son bir buçuk ayda İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman kıtada yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Savunma Bakanı Liberman, mart ayı sonunda Ruanda, Tanzanya ve Zambiya’yı ziyaret ederken, Adalet Bakanı Ayelet Shaked ise geçen hafta Etiyopya, Tanzanya ve Kenya’da üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Güney Afrika merkezli Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (ISS) araştırmacılarından Zachary Donnenfeld, İsrail’in kıtaya gösterdiği ilgiyi değerlendirdi.

"Doğu Afrika, İsrail için stratejik öneme sahip"

Donnenfeld, ''İsrail’in Afrika’daki hedefi çoğunlukla ekonomi ve güvenlikle ilintili. Doğu Afrika’da güvenlik alanında iş birliği yapmak isteyen İsrail, başta Etiyopya olmak üzere yeni aktörler arıyor. İsrail, aynı zamanda bu ülkelere teknoloji ürünleri satmayı amaçlıyor'' dedi

İsrail’in son aylarda yürüttüğü diplomasi trafiğine ilişkin Donnenfeld, İsrail'in özellikle Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu’ndaki ülkelerle ilişkilerini yeniden rayına oturtmaya çalıştığını vurguladı.

"Doğu Afrika, güvenlik perspektifinden bakıldığında İsrail için stratejik öneme sahip ama aynı zamanda ekonomik açıdan da gittikçe önce önem kazanıyor."

''İsrail, Afrika’daki ikili ilişkilerini kullanarak küresel imajını düzeltmeyi umuyor''

Kenya ve Etiyopya’nın kıtanın en hızlı büyüyen ekonomileri olduğunu hatırlatan Donnenfeld, İsrail’in bu ülkelere geleneksel ihracat ürünlerinin yanı sıra su, tarım ve güvenlik teknolojileri ürünleri satarak ekonomik fayda sağlamayı amaçladığını kaydetti.

''İsrail, Afrika’daki ikili ilişkilerini kullanarak küresel imajını düzeltmeyi umuyor'' diyen Donnenfeld, İsrail’in uluslararası alanda bu ülkeleri lehine kazanmayı amaçlasa da bunun zor olduğunu söyledi.

Donnenfeld, ''Filistin meselesinin çözümündeki başarısızlık, yasa dışı yerleşimlerin devam etmesi ve İsrail’in Güney Afrika’daki apartheid rejimine geçmişte destek olması uluslararası alanda destek görme çabalarını engelleyecektir'' ifadelerini kullandı.

Yasa dışı göçmenleri gönderecek ülke arıyor

Öte yandan, İsraillilerin Afrika ziyaretlerinin ülkedeki Afrikalı yasa dışı göçmenleri Batılı ülkelere gönderme planının bozulmasının ardından gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Daha önce Afrikalı göçmenleri kabul edeceği ileri sürülen Ruanda’da Cumhurbaşkanı Paul Kagame’yle bir araya gelen Liberman, iki ülke arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha güçlü ve hiç olmadığı kadar derin olduğunu söyledi.

Liberman’ın söz konusu ziyaretlerde Afrikalı göçmenler meselesini masaya koyup koymadığını bilinmezken, savunma bakanından İran’ın kıtada izole edilmesi için bu ülkelerden destek istediği açıklaması geldi.

Adalet Bakanı Shaked, Tanzanya ziyaretinde teknoloji ve ekonomik alanda yapılacak iş birliğine vurgu yaparken, Etiyopya’da ise Falaşalara İsrail’e getirilmeleri konusunda yardımcı olacağı sözünü verdi.

Shaked, Kenya ziyaretinde ise Tel Aviv-Nairobi uçak seferlerinin 15 yılın ardından yeniden başlayacağını açıkladı.

İsrail, Afrika Birliği'ne gözlemci üye olmak istiyor

İsrail'in uzun yıllardır Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul edilmek için yürüttüğü çabalar sonuçsuz kalırken, Cumhurbaşkanı Rivlin’in Etiyopya ziyareti sırasında bu konuda destek arayacağı tahmin ediliyor.

Afrikalı göçmenleri kabul etmeye sıcak yaklaşmadığı bilinen Etiyopya’da, konuşulacak diğer meselelerin başında ise son yıllarda iki ülke arasında artan ticari ilişkiler olması bekleniyor.

Kaynak: AA