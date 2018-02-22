İsrail'den Kudüs'te 3 bin yasa dışı konuta onay

İsrail basınında yer alan haberlere göre, onaylanan yeni konutların büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan 280 dönümlük araziye inşa edilecek.

Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Meir Turgeman, basına yaptığı açıklamada, Beytüllahim'in kuzeyindeki Gilo yerleşim birimini genişleterek, inşa edecekleri konutlarla "daha fazla genci Kudüs'e çekmeyi hedeflediklerini" söyledi.

Öte yandan, Nablus'un Calud köyü yakınlarında inşa edilecek yeni Yahudi yerleşim birimi "Amihai" için prefabrik evlerin yerleştirilmeye başlandığı aktarıldı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

Kaynak: AA