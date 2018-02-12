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Buradasınız : » » İsrail'den İran'a uyarı mesajları

İsrail'den İran'a uyarı mesajları

Tel Aviv yönetimi, Avrupa ülkeleri aracılığıyla İran'a, Lübnan ve Suriye'deki faaliyetleriyle ilgili ciddi uyarılar içeren mesajlar gönderdi.

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İsrailden İrana uyarı mesajları

İsrail Kanal 10 televizyonunun İsrailli ve Avrupalı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, mesajların Almanya, İngiltere ve Fransa aracılığıyla İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile müsteşarına iletildiği, söz konusu mesajlarda Lübnan'da füze ve silah fabrikası, Suriye'de ise askeri üs kurulmasıyla ilgili ciddi uyarılarda bulunulduğu kaydedildi.

Haberde, Fransa Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Genel Sekreteri Nicolas de Riviere'in iki hafta önce İran'ın Paris Büyükelçisi Ebu'l Kasım Delfi'yi çağırdığı, Riviere'nin çarşamba günü de üst düzey bir İranlı yetkiliyi çağırarak, İsrail'in mesajını ilettiği belirtildi.

İsrail ordusundan önceki gün, Suriye'de bulunan "İran hedeflerine" saldırı düzenlerken jetlerinin uçaksavar ateşiyle hedef alındığı ve bir F-16'nın düştüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, iran, lübnan
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