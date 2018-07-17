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İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı

İsrail Silahlı Kuvvetleri, balon ve uçurtmaların İsrail topraklarına doğru uçurulması sebebiyle Gazze’nin kuzeyini bombaladı.

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İsrailden Gazzeye yeni hava saldırısı

Filistinli kaynaklar saldırıda 2 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralıların durumları hakkında bilgi verilmedi.

Gazze sınırında değerlendirme toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bugün sabah saatlerinde Gazze sınırında üst düzey komutanlarla güvenlik değerlendirme toplantısı yaptı.

Netanyahu “Bir kampanyanın ortasındayız, bir darbe değişimi var ve size İsrail Savunma Güçleri'nin tüm senaryolar için hazır olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Savunma Bakanı Liberman ise yaptığı açıklamada “Eğer bir savaşa başlamak zorunda kalırsak, düşmanı aşağıya çekebiliriz. Oyunun kurallarını biz belirleyeceğiz, başkası değil” dedi.

Gazze sınırındaki değerlendirme toplantısına, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İç İstihbarat Kurumu Başkanı Nadav Argaman ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat katıldı.

Kaynak: Haaretz

Etiketler: saldırı, israil, gazze
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