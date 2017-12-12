İsrail'den Gazze'ye top ateşi

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey sınırında yer alan Beyt Lahya kentine top ateşi açtı.

Tarım arazilerini hedef alan saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu tarafından yapılan ve yerel basında yer alan yazılı açıklamada ise top ateşinin Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait noktaları hedef aldığı kaydedildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den atılan bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Gazze'ye sınırı olan İsrail kentlerinde, füzenin etkisiz hale getirilmesi sırasında sirenler çalıyor.

İsrail ordusundan gazetenin haberinde geçen olaylarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA