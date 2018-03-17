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Buradasınız : » » İsrail’den Gazze’ye tank ateşi

İsrail’den Gazze’ye tank ateşi

İsrail tanklarının, Gazze’den İsrail tarafında atıldığı öne sürülen bombanın patlaması üzerine, Gazze'nin doğu sınırındaki tarım alanlarını bombaladığı bildirildi.

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İsrailden Gazzeye tank ateşi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce Gazze’nin kuzey sınır bölgesinde İsrail güçlerinin bulunmadığı bir anda atılan bir bomba patladı. Bunun üzerine İsrail tankları, 'terör örgütü' Hamas’a ait bir gözetleme noktasını yerle bir etti.” ifadelerini kullandı.

Ancak adını açıklamak istemeyen Filistinli bir güvenlik kaynağı ise, “Doğu sınırında konuşlu bir tank, boş tarım arazilerini hedef alarak ateş açtı.” dedi.

Filistin hastane kaynaklarından yapılan açıklamada da İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda ölen veya yaralanın olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, tank, tarım arazisi
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