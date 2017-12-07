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İsrail'den Gazze'ye savaş uçağı ve tanklarla saldırı

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlediği bildirildi.

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İsrailden Gazzeye savaş uçağı ve tanklarla saldırı

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İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçağı ve tanklarla saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Orduya ait bir savaş uçağı ile tanklar, Gazze Şeridi'de terör örgütlerine ait iki hedefi vurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırının gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen üç roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu roketlerden ikisinin Gazze tarafına, ikisinin de İsrail'in güneyinde boş bir alana düştüğü ve herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığı belirtildi.

Ordu açıklamasında "Gazze'den İsrail'e düzenlenen tüm roket saldırıları için Hamas'ı sorumlu tuttukları" kaydedildi.

İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını ise Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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