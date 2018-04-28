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Buradasınız : » » İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevzilere saldırı düzenledi.

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İsrailden Gazzeye saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde Kassam Tugayları'na ait askeri bir mevziye saldırıda bulundu.

Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail keşif uçakları tarafından Gazze limanındaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını duyurdu.

İsrail'den Hamas'a ait 6 noktaya saldırı

Bu arada, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas'a ait 6 noktaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların dün "İsrail içine girme teşebbüslerine yanıt" olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak:AA

Etiketler: İzzeddin el-Kassam Tugayları, israil, hava saldırısı, gazze
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