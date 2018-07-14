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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı mevzilere hava saldırısı düzenledi.

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İsrailden Gazzeye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na ait olduğu değerlendirilen bazı mevzilere saldırı gerçekleştirdi.

Hamas'tan ve İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün akşam, Filistinliler tarafından Gazze Şeridi'nin kuzey sınırına atılan el bombası sonucu bir subayın yaralandığını duyurmuştu. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini açıklamıştı.

İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk şehit oldu, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 220 Filistinli de yaralandı.

Kaynak: AA 

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