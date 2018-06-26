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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi sınırına hava saldırısı düzenledi.

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İsrailden Gazzeye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçağı, Beyt Hanun beldesi sınırında "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili  herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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