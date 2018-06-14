İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail'e ait İHA'lar, Gazze Şeridi'nin doğu sınırı tarafında Büyük Dönüş Yürüyüşleri için toplanılan yerin yakınındaki boş bir araziye hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda herhangi bir can kaybı olmadı.

İsrail, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimlerine daha önce "yanan uçurtma" gönderen Filistinli gençlerin toplandığı yere de bugün bir hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmazken Filistin Sağlık Bakanlığı da saldırı nedeniyle herhangi bir beyanatta bulunmamıştı.

Kaynak: AA