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Buradasınız : » » İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir mevziyi bombaladığı belirtildi.

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İsrailden Gazzeye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri mevziyi bombaladı.

Sağlık kaynakları, saldırılarda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki tünelleri aramak için kullandığı askeri teçhizatlara zarar vermek üzere sınır çitlerini geçtiği iddia edilen 4 Filistinlinin gözetlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail askeri güçlerinin yaklaşmasının ardından Filistinlilerin geri çekildiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, hava saldırısı, gazze
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