İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri mevziyi bombaladı.
Sağlık kaynakları, saldırılarda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını ifade etti.
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki tünelleri aramak için kullandığı askeri teçhizatlara zarar vermek üzere sınır çitlerini geçtiği iddia edilen 4 Filistinlinin gözetlendiği belirtilmişti.
Açıklamada, İsrail askeri güçlerinin yaklaşmasının ardından Filistinlilerin geri çekildiği aktarılmıştı.
Kaynak: AA