  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir askeri noktayı vurduğu bildirildi.

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İsrailden Gazzeye hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce İsrail'in güneyine atılan rokete karşılık olarak savaş uçağımız Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme kulesini vurdu." denildi.

Gazze'deki Filistin güvenlik kaynakları da İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'nin Beyt Lahya bölgesinde bulunan gözetleme merkezinin İsrail savaş uçakları tarafından bombaladığını belirtti.

Filistin sağlık kaynakları söz konusu saldırıda ölen ya da yaralananın bulunmadığını aktardı.

İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in güneyine roket atıldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, israil, gazze, filistin
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