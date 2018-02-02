İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce İsrail'in güneyine atılan rokete karşılık olarak savaş uçağımız Gazze'de Hamas'a ait bir gözetleme kulesini vurdu." denildi.

Gazze'deki Filistin güvenlik kaynakları da İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'nin Beyt Lahya bölgesinde bulunan gözetleme merkezinin İsrail savaş uçakları tarafından bombaladığını belirtti.

Filistin sağlık kaynakları söz konusu saldırıda ölen ya da yaralananın bulunmadığını aktardı.

İsrail ordusu, dün akşam yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'in güneyine roket atıldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA