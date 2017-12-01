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Buradasınız : » » İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 Filistinli yaralandı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun dün akşam Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında, 3 Filistinli yaralandı.

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İsrailden Gazzeye hava saldırısı: 3 Filistinli yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan sünkü saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Kudra, saldırıda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getirdi.

İsrail ordusu, Gazze'den havan mermisi atıldığı gerekçesiyle, bölgedeki 4 farklı noktaya hava ve kara saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Filistinli görgü tanıkları ise İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bulunan iki gözetleme kulesini hedef aldığını söylemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: israil ordusu, israil, gazze, filistin
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