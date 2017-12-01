İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 3 Filistinli yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan sünkü saldırılarında 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti.
Kudra, saldırıda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getirdi.
İsrail ordusu, Gazze'den havan mermisi atıldığı gerekçesiyle, bölgedeki 4 farklı noktaya hava ve kara saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
Filistinli görgü tanıkları ise İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bulunan iki gözetleme kulesini hedef aldığını söylemişti.
Kaynak: AA