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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 2 Filistinli yaralandı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Cebaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı.

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İsrailden Gazzeye hava saldırısı: 2 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Cebaliye Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden İsrail'e yanan balon gönderen hücrenin hedef alındığı iddia edildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

Kaynak: AA

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