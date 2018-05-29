İsrail'den Gazze'ye bombalı saldırı

İsrail medyası, sabah saatlerinde bölgede sirenlerin çaldığını, Gazze Şeridi'nden atılan 25 havan mermisinin Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından durdurulduğunu yazdı.

Haberleri doğrulayan İsrail Hava Kuvvetleri de, buna karşılık daha fazla bombayla saldırdı.

Hamas saldırıyı doğruladı

Görgü tanıklarından alınan göre, İsrail savaş uçakları Gazze'de İslami Cihad'a ait bir hedefi vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz Filistin makamlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, Hamas İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlediğini doğruladı.

Patlamalar saldırıyla bağlantılı

Öte yandan İsrail ordusu da Gazze'de yaşanan patlamaların saldırıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

İsrail yönetimi, bu sabah Gazze'den İsrail'e yönelik havan saldırısı düzenlendiğini iddia etmiş, saldırıdan Hamas ve İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu.

"İsrail, kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek." açıklaması yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırı sinyali vermişti.

Onlarca şehit yüzlerce yaralı var

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan beri devam eden barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri gösterilerde, sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak: Reuters, AA