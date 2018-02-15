İsrail'den Gazzeli tüccar ve iş adamlarına seyahat engeli

Beyt Hanun Sınır Kapısı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazze Ticaret Odası Başkanı Velid el-Husari, "İsrail Gazzeli 3 bin iş adamının kentten çıkışlarda kullanılan seyahat belgelerini iptal etti." dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını daha da şiddetlendirdiğini dile getiren Husari, "İsrail, iş adamları, sanayiciler ve müteahhitlere yönelik yeni adımlarıyla Gazze'ye baskılarını artıyor." diye konuştu.

"Bu kısıtlamalar insani ve sosyal duruma ilişkin sıkıntıları artıracaktır"

"İsrail yönetimi Gazze'de sanayi ve üretim için gerekli olan çok sayıda ham maddenin girişine engel oluyor. Yüzlerce hasta, öğrenci Gazze'den çıkış için bekliyor. İsrail'in bu kısıtlamaları insani ve sosyal duruma ilişkin sıkıntıların daha da artmasına sebep olacaktır."

Uluslararası ve insan hakları örgütlerine seslenen Husari, İsrail'e "gerçek" bir baskı uygulanması çağrısında bulundu.

Onlarca Gazzeli iş adamının katıldığı Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndaki toplantının ardından oturma eylemi düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde gittikçe kötüleşen ekonomik ve insani duruma dikkati çekmek ve on yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukasını protesto etmek isteyen özel sektör temsilcileri, bugün iki gün süreyle Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan bölgeye her türlü ürün geçişini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki "Refah" hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan "Beyt Hanun" yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.

Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Kaynak: AA