İsrail'den Gazze'deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı

İsrail'in, Gazze'deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi.

Sınırda konuşlanan İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınırıyla Beyt Hanun beldesi arasında direniş gruplarına ait askeri bölgeye saldırdı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail ordusundan bu akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığı, roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğer roketin nereye düştüğüne dair arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA