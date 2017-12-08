  • 08 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.839
    EURO 4.52
  • BIST 107921.34
    ALTIN 154.053
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail'den Gazze'deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı

İsrail'den Gazze'deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı

İsrail'in, Gazze'deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailden Gazzedeki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı

İsrail'in, Gazze'deki direniş gruplarına ait bir askeri bölgeye saldırı düzenlediği bildirildi.

Sınırda konuşlanan İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin kuzeyindeki İsrail sınırıyla Beyt Hanun beldesi arasında direniş gruplarına ait askeri bölgeye saldırdı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail ordusundan bu akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e iki roket atıldığı, roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğer roketin nereye düştüğüne dair arama çalışmalarının sürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, gazze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER