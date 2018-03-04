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Buradasınız : » » İsrail'den Gazze sınırındaki arazilere kimyasal ilaç

İsrail'den Gazze sınırındaki arazilere kimyasal ilaç

İsrail uçakları, Gazze sınırındaki tarım arazilerini içeriği bilinmeyen kimyasal ilaçlarla ilaçlıyor. Filistin Tarım Bakanlığı, ilaçların mahsulleri telef ettiğini açıkladı.

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İsrailden Gazze sınırındaki arazilere kimyasal ilaç

Filistin Tarım Bakanlığı'nda Toprak ve Sulama Müdürü Nizar el-Vahidi açıklamasında, İsrail uçaklarının Gazze sınırındaki tarım arazilerine kimyasal ilaçlar püskürtmeye başladığını ve Gazze'nin kuzeyine doğru ilerlediğini söyledi.

"Bu ilaçlar, mahsullerin telef olmasına neden oluyor, toprağa zarar veriyor" diyen Vahidi, ilaçların içeriğinin bilinmediğini, Bakanlığın içeriği araştırabilmek için gerekli imkanlara da sahip olmadığını belirtti.

Vahidi, "İsrail, içeriği ne olursa olsun Filistinlilerin tarım arazilerine ilaç püskürtemez. Böyle bir hakkı yok" ifadelerini kullandı.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha, İsrail'in bu uygulamayla sınırı daha iyi gözetleyebilmek için otları yok etmeyi hedeflediğini aktarıyor.

Tarım Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze sınırına püskürtülen bu ilaçlar nedeniyle son iki yılda tarım sektörünün büyük zarar gördüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: kimyasal ilaç, israil, gazze
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