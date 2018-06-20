  • 20 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.739
    EURO 5.497
  • BIST 95136.85
    ALTIN 194.273
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı

İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı

İsrail Gazze'de "yanan uçurtma" taşıyan bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailden Gazze sınırına roket saldırısı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları El-Bureyc Mülteci Kampı'nda yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonları havalandıran bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi.

Grubun üzerine bir füze atıldığı belirtilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan olayda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait 11 hedefe 25 hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Adraee, Gazze sınırından İsrail'in güneyine yaklaşık 45 roket mermisi fırlatıldığını, bunlardan 7'sinin imha edildiğini, 3'ünün ise Gazze içinde düştüğünü belirtti.

Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: yanan uçurtma, roket, israil, gazze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER