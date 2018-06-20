İsrail'den Gazze sınırına bir roketli saldırı daha

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir savaş uçağının, yanan balonlar ve uçurtmalar uçuran bir gruba karşı uyarı atışı yaptığını söyledi.

Roket saldırısında can kaybı yaşanmadı.

Adraee daha önce yaptığı paylaşımda da "Gazze Şeridi'nde gerçekleşen bütün olaylardan Hamas sorumludur. İsrail devleti vatandaşlarına karşı yapılan terör faaliyetlerinin sonuçlarına katlanacaktır." ifadelerine yer vermişti.

Yanan uçurtmalar

İsrail öğle saatlerinde de Gazze'de "yanan uçurtmalar" taşıdığı iddiasıyla bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 25 hedefe saldırı gerçekleştirmişti.

Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.

Kaynak: AA