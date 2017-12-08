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İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı: 15 yaralı

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi yaralandı.

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İsrailden Gazze Şeridine hava saldırısı: 15 yaralı

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar sonucu 1'i çocuk 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kudra yaralıların Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne nakledildiğini söyledi.

İsrail'den saldırı açıklaması

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da "Orduya ait bir savaş uçağı Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bir eğitim kampını ve cephaneyi vurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıların gün içerisinde Gazze'den İsrail'in güneyine düzenlenen iki roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürüldü.

Söz konusu roketlerden birinin füze savunma sistemi tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise düştüğü yere dair arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Gazze'deki güvenlik kaynakları ise İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait 3 farklı noktaya hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Kaynaklar, saldırılarda Gazze'nin Kuzeyindeki Eş-Şeyh Zayid bölgesinde 1, Gazze'nin batısında da 2 yerin hedef alındığını belirtti. 

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, israil, gazze, israil saldırı
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