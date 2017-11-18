İsrail'den Fransız delegasyonuna yasak

Filistinli tutuklularla görüşmek isteyen Fransız belediye başkanları ve parlamenterlerinden oluşan 7 kişilik delegasyonun İsrail ve Filistin'e girişi, İsrail hükümetince yasaklandı.

Fransız delegasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut durumda İsrail hükûmetinin uyguladığı baskı nedeniyle ziyaretin güvenli bir şekilde gerçekleşemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada "İsrail hükûmetinin tutumu insanların özgürlüklerini kısıtlayan, Fransa'ya ve seçilmişlerine hakaret eden bir tavırdır. Aşırı sağcı İsrail hükûmetinin bu kararını kınıyoruz" denildi.

7 kişilik heyet, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistin'in Fetih Hareketi liderlerinden Mervan Barguti ve daha önce Fransa'da yaşamış Salah Hamouri ile görüşmek için İsrail ve Filistin'e gitmek istiyordu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların yaşadığı güçlükler Barguti'nin, Hadarim Cezaevi'nden New York Times'a yazdığı makale ve başlattığı açlık grevi ile dünya gündemine gelmişti.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana en az 200 Filistinlinin öldüğü biliniyor. O zamandan bu yana 800 bin Filistinli de tutuklandı ya da gözaltına alındı.

TRT HABER